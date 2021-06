Agerola: scontro tra Mascolo e l’ex vicesindaco. A fornirci tutti i dettagli è Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. “Incapace, senza vergogna, sciacquati la bocca prima di parlare di me, non fai più parte della mia famiglia politica”. La crisi interna all’amministrazione comunale si conclude con gli insulti del sindaco Luca Mascolo al suo ormai ex vicesindaco Andrea Buonocore. E’ quanto avvenuto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, con il primo cittadino che ha letteralmente perso le staffe durante la discussione politica portata ufficialmente (attraverso i social) nelle case di tutti gli agerolesi. “Buonocore è distante anni luce dal mio modo di fare politica – ha affermato in aula Mascolo in un crescendo di tensione – si è dimesso perché voleva fare il candidato sindaco. Nessuno lo conosce, nessuno lo ha mai visto ad un tavolo istituzionale”. Il tutto, davanti agli occhi increduli degli altri consiglieri (di maggioranza e opposizione) che assistevano alla resa dei conti senza pronunciare una parola. Prima del monologo del sindaco, era stato Buonocore a spiegare le motivazioni che lo hanno portato (il 7 giugno scorso) a rassegnare le dimissioni. “Negli ultimi tempi ho assistito a una costante delegittimazione della mia persona da parte del sindaco e dai miei ex colleghi di maggioranza – afferma – Nei miei confronti ci sono stati sempre sospetti, nonostante mi sia messo a disposizione del gruppo nel tentativo di dare seguito al mandato conferitomi dai cittadini. Ma la situazione è diventata irreversibile ad inizio giugno, quando durante un incontro svoltosi nella sezione civica Nuovamente Agerola, il sindaco ha risposto ad alcune mie proposte in maniera (come sempre) autoritaria: chi è con me può continuare a stare nel gruppo, per chi non lo è la porta è aperta. Altro che democrazia”. Il sindaco Mascolo ha nominato vicesindaco Filomena Fusco, mentre l’esterno Pasquale Buonocore sarà il nuovo assessore alla zootecnia.