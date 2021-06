Ad Agerola i contagiati sono quasi tutti privi di copertura vaccinale. Pochi i casi in attesa del richiamo.

Solo un terzo dei positivi risultano vaccinati, ma ancora non immunizzati perché in attesa della seconda dose di vaccino.

Con le venti regioni italiane, da oggi tutte in zona bianca e senza più obbligo di mascherine all’aperto, è proprio difficile da accettare, il fatto che dopo tanti sacrifici, la Campania sia una tra le otto regioni, in cui la variante Delta è riuscita ad entrare ed a seminare positivi!

A ridosso della stagione turistica, non si riesce proprio a nascondere lo sconforto per questo 10% di nuovi contagi, concentrato proprio qui, rispetto a tutto il territorio campano.

Questo avvenimento dovrebbe essere un monito per tutta la cittadinanza delle “due costiere”, affinché si completi al più presto la campagna vaccinale, perché solo il completamento di entrambe le dosi del vaccino, è in grado di garantire una certa sicurezza rispetto alla variante Delta.

Non essendo riusciti ancora a raggiungere la completa immunità, che si ottiene solo dopo il richiamo, questi otto agerolesi purtroppo non sono risultati al riparo dal contagio.

In considerazione del fatto che quest’estate solo 3 ragazzi su 5, partiranno per i luoghi di vacanza, dopo aver ricevuto le due dosi di vaccino, c’è da mettere in campo un’assoluta prudenza.

Nei tracciamenti ma soprattutto nel raggiungimento dell’immunizzazione vaccinale e nell’attenzione nei comportamenti, in particolare dei soggetti vulnerabili: fragili, anziani, bambini e persone a rischio, non idonee a ricevere il vaccino.

Questa variante risulta essere molto infettiva: pare che bastino solo 5 secondi di approccio non protetto con un positivo, per contagiarsi.

Dai rumors locali, molti si chiedono se non sia opportuno istituire una micro-zona arancione, puntando anche sul tracciamento dei casi, soprattutto per chi arriva in vacanza dall’estero, prima di finire come l’isola di Maiorca, che quest’estate è diventata il simbolo della “Covida 2021”.

Proprio in questi giorni Londra ha deciso che non sarà più necessaria la quarantena precauzionale per chi rientra da un viaggio alle Baleari…