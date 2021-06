A Sorrento rinviato il concerto di Daniele Sepe per la contemporaneità con la partita Italia – Belgio

Rinvio concerto di Daniele Sepe a Villa Fiorentino.

Venerdì prossimo, 2 luglio 2021, nell’ambito della manifestazione “Il mare chiama chi ama il mare”, nel parco di Villa Fiorentino è in programma il concerto di Daniele Sepe dal titolo “Capitan Capitone”. In contemporanea, però, ci sarà anche la partita Italia-Belgio valida per i quarti di finale del Campionato Europeo di calcio.

Per evitare il sovrapporsi degli eventi che avrebbe costretto i tifosi della Nazionale appassionati di musica a dover scegliere se seguire il match degli Azzurri oppure assistere alla performance live di Daniele Sepe, la Fondazione Sorrento, d’accordo con l’artista, ha deciso di rinviare il concerto a lunedì 5 luglio con inizio alle ore 20.30.