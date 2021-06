A Salerno si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze “al merito della Repubblica Italiana”: 17 premiati. Fra questi il maresciallo , ora Luogotenente, Rosario Nastro , comandante della stazione dei carabinieri di Positano . Un orgoglio per la cittadina della Costiera amalfitana e per l’Arma in Costa d’ Amalfi. Rosario Nastro, originario di Castellammare di Stabia ( Napoli ) è entrato nella comunità positanese con grande equilibrio e mirando sopratutto alla tutela delle fasce deboli, parliamo delle truffe agli anziani e non solo , delle persone in difficoltà, della sicurezza e prevenzione, che ha un valore superiore alla repressione secondo noi . La caserma dei carabinieri dovrebbe essere infatti un punto di riferimento per i cittadini e far da compensazione e non da cassa di risonanza ai conflitti, a volte personali, che cercano di non far innescare ma risolvere. Adempiendo così al ruolo fondamentale di umanità nel paese, inoltre, e questo si entra nella sfera privata, che non ha reso pubblica, ma notorio, si impegna in attività di solidarietà .

Qui di seguito una foto, presa durante uno di nostri servizi di cronaca a “sorpresa” , mentre lavora in strada, anche di domenica, in un servizio di controllo e prevenzione contro quei motociclisti che mettono a rischio l’incolumità altrui e la propria.

Foto 3 di 3





Qui di seguito il comunicato

Il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha consegnato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 giugno, le onorificenze “al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri della provincia di Salerno.

Nella sede del Comando Provinciale si è svolta la cerimonia organizzata dal Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Gianluca Trombetti che, nell’intervento di apertura, ha voluto ricordare il Luogotenente Raffaele Palestra, deceduto lo scorso anno a causa del Covid-19 – al quale è stata recentemente intitolata proprio la Sala Riunioni del Comando Provinciale presso la Caserma di Mercatello, ove si è svolta la consegna delle distinzioni onorifiche – e, attraverso la sua memoria, tutti gli appartenenti all’Arma che hanno sacrificato la propria vita a servizio dello Stato e della collettività.

“La concessione delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana rappresenta un segnale di attenzione verso l’operato svolto dall’Arma dei Carabinieri – ha evidenziato il Prefetto Russo nel suo intervento – la cui capillare presenza sul territorio costituisce un prezioso punto di riferimento all’interno delle comunità locali. E ciò, sia nei grandi contesti urbani della provincia, più caratterizzati da fenomeni di illegalità, sia nei piccoli centri, poiché rappresenta il segnale della presenza dello Stato, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione e, specialmente, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria”.

A seguire, si è proceduto alla consegna delle distinzioni onorifiche agli insigniti:

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Maggiore ora Luogotenente Rosario NASTRO, Comandante della Stazione Carabinieri di Positano

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Luogotenente Giuseppe FORTINO, addetto al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luogotenente carica speciale Vincenzo LAMPASONA, addetto al Nucleo Informativo Provinciale di Salerno

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luogotenente carica speciale Giuseppe ROSANOVA, addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Salerno

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Maggiore ora Luogotenente carica speciale Francesco VIVONE, addetto alla Sezione Operativa presso la Compagnia Carabinieri di Battipaglia

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luogotenente carica speciale Marino SENATORE, addetto al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luogotenente ora Luogotenente carica speciale Massimiliano SENATORE, Comandante Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Maggiore ora Luogotenente Giuseppe D’AGOSTINO, Comandante Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Maggiore ora Luogotenente Giuseppe MACRI’, Comandante Stazione Carabinieri di Bellizzi

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Maggiore ora Luogotenente Vincenzo SANTARPIA, addetto alla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Ordinario Raffaele SABETTA, addetto alla Sezione Operativa presso la Compagnia Carabinieri di Eboli

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Ordinario Raffaele PAGANO, addetto alla Tenenza Carabinieri di Cava de’ Tirreni

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maresciallo Ordinario Francesco GRIMALDI, Comandante in sede vacante presso la Stazione Carabinieri di Montecorvino Rovella

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Appuntato Scelto qualifica speciale Michele VELINO, addetto alla Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Appuntato Scelto ora Appuntato Scelto qualifica speciale Mario MARTONE, addetto alla Sezione Operativa presso la Compagnia Carabinieri di Torre del Greco

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Appuntato Scelto Cono PASCUCCI, addetto alla Stazione Carabinieri di Buonabitacolo

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luogotenente in congedo Giovanni ALBERTO