A Positano e Praiano problemi con la linea Vodafone

Da Positano e Praiano, in costiera amalfitana, arrivano diverse segnalazioni di problemi alla rete Vodafone dovuti ad un guasto che sta generando disagi agli utenti. I tecnici sono già al lavoro per provvedere alla risoluzione del problema ed il servizio dovrebbe, quindi, ritornare regolare in tempi brevi. Nel frattempo non resta altro che pazientare in attesa del ripristino del perfetto funzionamento della rete di comunicazione.