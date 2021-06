A Napoli al via la somministrazione del vaccino Pfizer in farmacia

La campagna vaccinale nel napoletano prosegue senza sosta grazie anche al prezioso ausilio delle farmacie, già attive per la somministrazione del Janssen. Ma l’offerta si amplia perché oltre al vaccino della casa farmaceutica Jhonson e Johnson, l’Asl Napoli 1 consegnerà alle farmacie anche le dosi di vaccino Pfizer. Infatti, è stato accertato che Pfizer resiste per 30 giorni a una temperatura tra i due e gli otto gradi e questo consente di poter effettuare le somministrazioni non più solo negli hub vaccinali ma anche nelle farmacie già dotate di frigoriferi adatti alla corretta conservazione dei medicinali.

Riccardo Iorio, presidente della Federfarma di Napoli, ha chiarito: «Abbiamo un furgone refrigerato con cui andremo a prendere le dosi e le distribuiremo alle farmacie. L’operazione parte domani e credo che in due-tre giorni potremo cominciare la somministrazione anche con Pfizer, mentre con Johnson stiamo andando avanti, dopo un paio di giorno di stop abbiamo ripreso a somministrarlo agli over 60».