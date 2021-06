A.N.C.R. Comune di Sanza: il rieletto Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa ieri ha voluto festeggiare il suo onomastico con il nuovo Consiglio Direttivo

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno – ASL Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro – diocesi di Teggiano–Policastro Vallo della Lucania Salerno-Campagna-Acerno Tursi-Lagonegro Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

Infatti ieri sera 28 giugno 2021 giorno del Santo Sant’Attilio Soldato martire, lo ha invitato anche per gli auguri rivolti ad essere rieletto come Presidente sezione di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno per i prossimi 4 anni insieme al nuovo Consiglio formato da: Presidente,Vice presidente,Segretario,Sindaco controllore e due Consiglieri supplente

Tutto è avvenuto presso la locanda dei Trecento a Padula dove siè vista la presenza del Sottoscritto festeggiato insieme ai figli Rocco e Vincenzo di cui il primo citato eletto con la carica di consigliere supplente e il secondo che è stato impegnato come presentatore della lista elezioni, gli eletti Segretario avv. Fortunato D’Arista di Polla e Sindaco controllore avv. Alessandro Carrazza di Sala Consilina insieme ai soci tesserati Di Pasca Francesco Presidente dell’avvenuta elezione e Manzo Joseph Segretario della stessa elezione.

Dopo invito assenti per motivi istituzionale il Presidente Provinciale prof. Antonio Landi di Giffoni sei Casali con l’onore degli auguri diretti telefonici e per impegni familiari il vice presidente Stefano Colucci oltre per motivi lavorativi il consigliere supplente dottor Rosario Carrano di Prato Perillo a Teggiano.

Espone apertamente un caloroso saluto e ringraziamento ai 70 soci tesserati del Cilento (Centola, Alfano,San Giovanni a Piro,Torre Orsaia,Caselle in Pittari,Casaletto Spartano,Santa Marina, Sapri, Vibonati,Tortorella), del Vallo di Diano (Sanza,San Rufo,Polla,Sassano,Teggiano,Sala Consilina, Padula,Montesano sulla Marcellana,Buonabitacolo,Casalbuono) ed oltre (Avigliano provincia di Potenza).

L’occasione ha rafforzato il loro spirito verso la nostra Patria e Democrazia di cui onoriamo il ricordo al Milite Ignoto al monumento dei caduti in Piazza XXIV maggio con le manifestazioni Patriottiche Nazionali di ogni anno quali: 4 Novembre Giornata dei Caduti in Guerra,dell’Unità Nazionale d’Italia e delle Forze Armate; 25 aprile Festa della Liberazione; 2 giugno Festa della Repubblica Italiana oltre a livello locale nello specifico al cippo di Sanza il 2 luglio si ricorda lo sbarco della Spedizione dei Trecento e il Patriota Italiano Carlo Pisacane.

La sezione di Sanza nata nel 1950 e dal 2002 con sede comunale presso il Polifunzionale in Piazza Aviere Angelo Ciorciari per conto dell’attuale Sindaco dottor Vittorio Esposito, ha onorato fino ad oggi tutte le manifestazioni Nazionali e locali con il grande valore dei ricordi nella stessa sede da parte del Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa oltre all’interno della sede da allora c’è anche il simbolo-emblema della Bandiera Tricolore Italiana A.N.C.R.

Infine da Cavaliere al merito della Repubblica Italiana facendo capo dal 27 dicembre 2018 al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, è di rispetto alla Costituzione Italiana, alla Bandiera Tricolore e all’Inno di Mameli Fratelli d’Italia.