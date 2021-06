A Minori si va a mare con la app, all’avanguardia in Costa d’ Amalfi l’amministrazione del sindaco Andrea Reale . Spiaggia senza code. Stabilimenti balneari aperti per una stagione appena cominciata che, pur con le ottime notizie derivanti dai vaccini, devono ancora mantenere in vigore le norme per evitare gli assembramenti

Questo significa una diminuzione dell’offerta a fronte di una domanda cospicua, viste le minori partenze per l’estero. Secondo una ricerca della società XChannel, infatti, l’87% degli italiani nell’estate 2021 ha deciso di passare le vacanze nel Belpaese. È anche questo il motivo per cui le prenotazioni digitali diventano uno strumento fondamentale per godere al meglio di tutti i servizi che gli operatori turistici offrono.

Spiaggia senza code

E allora per facilitare le prenotazioni di lettini e ombrelloni, ma anche degli altri servizi, come, il tavolo al ristorante, parcheggio, sport acquatici, giornata in barca, ingresso piscina esiste una app che si ripropone di risolvere tutti questi problemi.

Come funziona l’App

Funziona come le prenotazioni delle poltrone quando si vuole andare al cinema, o come i servizi di booking negli hotel: il metodo è semplice: basta selezionare

Nessuna sveglia all’alba per andare in spiaggia senza code

In questo modo, ognuno può organizzare la propria giornata al mare, senza doversi svegliare all’alba per garantirsi un posto in spiaggia, cercare parcheggio o fare la fila per compilare le schede con i propri dati personali che, in epoca Covid, è obbligatorio fornire.

Gli operatori del settore invece, hanno a disposizione uno strumento per la gestione delle presenze, riducendo le code e le attese all’ingresso, senza dover neppure conservare i documenti con i dati personali degli ospiti che restano direttamente sull’app.

Minori all’avanguardia dunque in Costiera amalfitana e in Campania ora bisogna far si che funzioni bene e metterla alla prova e buona estate a tutti .