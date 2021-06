A “Domenica In” Orietta Berti parla della sua ultima canzone con Fedez e Achille Lauro

Oggi la cantante Orietta Berti è stata ospite su Rai 1 al programma “Domenica In” condotto da Mara Venier. Durante l’intervista spiega come è nata la canzone “Mille” con Fedez ed Achille Lauro: «Ho conosciuto Fedez all’ultimo Festival di Sanremo dove entrambi eravamo in gara con le nostre canzoni e lui mi ha detto che aveva una canzone per l’estate il cui ritornello era perfetto per la mia voce. L’ho voluta ascoltare e mi è subito piaciuta. Ho deciso di registrarle e Fedez mi ha detto che anche Achille Lauro voleva cantarla e così è nata la collaborazione che ha portato a questa hit che ci auguriamo diventi un successo estivo».