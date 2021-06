Istituto di Cultura Tasso. Il programma delle conferenze di giugno e luglio

Il ciclo di conferenze indette dell’Istituto Cultura Tasso non conosce sosta, procede a rullo battente, inesorabilmente, partito circa due anni fa ,prosegue con quattro incontri a settimana. Coinvolti i maggiori e migliori professionisti della storia e dell’arte di tutte le Università Italiane. Sorrento sta vivendo un momento , grazie al presidente Luciano Russo, e al supporto dell’UNITRE e di Positanonews, di intensa produzione culturale.Le conferenze , di cui di seguito tutte le locandine, con orari e location, vengono trasmesse in diretta facebook e poi rilasciate sul canale youtube Positanonews per una fruizione a lunga gittata. In questi giorni, superate le normative covid, le conferenze si tengono in presenza e quindi il pubblico può partecipare gratuitamente. Il successo raggiunto con il lancio di queste conferenze dedicate al Tasso e alla Rivoluzione Napoletana del 1799, sui social , ha raggiunto vette inattese, motivo per cui si prosegue anche in questo periodo estivo. Ovviamente gli sponsor giocano un ruolo fondamentale , l’Hotel Conca Park, l’Hotel Continental , il ristorante Donna Sofia , Antonio Cafiero con la Pasticceria Primavera, a loro va un grande grazie da parte del mondo della cultura sorrentina.

