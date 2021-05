Vietri sul Mare, “falso nipote” arrestato dai Carabinieri per truffa ad anziano

I Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, sempre presenti e attivi nel controllo del territorio, hanno condotto un’efficace azione di contrasto preventivo delle deprecabili truffe agli anziani. La mattina del 12 maggio scorso i militari hanno ricevuto le segnalazioni di due persone anziane del territorio che hanno comunicato di aver ricevuto le telefonate di un interlocutore sconosciuto: questi si presentava come un nipote annunciando l’arrivo di un corriere con un pacco che sarebbe stato consegnato dietro d’azione di denaro.

Colta. Intorno alle 11 i militari hanno individuato una Fiat Punto sospetta in Piazza Matteotti, il cui conducente è stato. Vista la reticenza nel giustificare la presenza a Vietri, il napoletano 36enne D.S.C. è stato accompagnato in caserma per accertamenti e per essere sottoposto a perquisizione personale e veicolare. I Carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso 3 telefoni cellulari, 1 pacco avvolto in cellophane e nastro (tipico delle truffe agli anziani), 1 specchietto per auto lato sinistro (rotto, probabilmente per simulare proprio la cd. “Truffa dello specchietto”), 11 prestampati per l’attivazione di contratti telefonici, luce e gas (probabilmente per attivare contratti ad insaputa delle vittime).