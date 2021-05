Vico Equense. Monte Faito, pulizia e manutenzione dei sentieri con i volontari de “Il Camino”.

La natura si ama, si rispetta, ma soprattutto ci si mette al lavoro per preservarla dal degrado. Oggi, sul monte Faito prende vita l’iniziativa “Alle dipendenze per il bene comune”. I ragazzi della comunità “Il Camino”, grazie al supporto della Città di Vico Equense, svolgeranno una lodevole attività di recupero, di manutenzione e abbellimento dei caratteristici sentieri della montagna simbolo dei Monti Lattari, mettendone in luce nuovamente l’alta vocazione turistica. L’impegno per il bene comune diventa strumento di riabilitazione in un progetto che ha sia una valenza terapeutica che sociale. La cerimonia, che si è tenuta presso la comunità “Il Camino”, è stata aperta dal saluto del direttore Pietro Falco. Sono intervenuti, tra gli altri, l’arcivescovo dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, monsignor Francesco Alfano e il sindaco della città di Vico Equense, Andrea Buonocore. Al termine della presentazione è stata benedetta la piccola cappella ristrutturata dai ragazzi della comunità, all’interno della struttura e dedicata alla memoria di Rosanna Criscuolo, cofondatrice de “Il Camino” nel 1985. Il centro di recupero ha a disposizione 35 posti letto (26 dei quali in convenzione con il servizio sanitario nazionale).