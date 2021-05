Vico Equense, mattinata ecologica a Seiano con la Lega Navale e l’Alberghiero che continua i corsi con Heinz Beck

Mattinata ecologica alla marina di Seiano. Una pulizia straordinaria del litorale promossa dalla Lega Navale di Vico Equense, presieduta da Giuseppe Vanacore, focalizzata sul tratto di arenile che si estende dal Rivo d’Arco alla spiaggia del Pezzolo coordinata con la partecipazione della Guardia costiera. Volontari d’eccezione gli studenti dell’Istituto alberghiero Francesco De Gennaro di Vico Equense, che hanno raccolto buste di plastica, polistirolo, cicche di sigarette e tanti altri rifiuti. «Siamo stati felici di partecipare ad un’attività importante per il territorio e che ha come scopo la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente marino e delle spiagge sottolinea il ds dell’Istituto alberghiero Salvador Tufano – Il nostro è stato un piccolo contributo per una grande causa che vede coinvolte tante persone che hanno a cuore il futuro di questi giovani, come Giuseppe Vanacore, Bartolo Staiano e Pina Cinque, che hanno sostenuto l’iniziativa insieme ai docenti Paola Apuzzo, Anna Maria Buonocore, Patrizia Alfano e Carlo Ferraioli, con gli studenti Remigio Aiello, Marika Cannavacciuolo, Maria De Simone, Gennaro Ercolano, Libertino Giudice, Francesca Longobardi, Antonio Mollo, Marco Persico, Gaspare Porzio, Kubus Quintero, Rossella Savarese, Camilla Sessa e Mariagrazia Sicignano».

Due realtà straordinarie vicane apprezzate in tutta la costa di Sorrento nel Golfo di Napoli come eccellenza la Lega Navale e l’Alberghiero che ricordiamo con il preside Salvador Tufano continua a sfornare iniziative

Il Consorzio per il Mezzogiorno, promotore di valori, incubatore di idee e partner strategico per le aziende del Sud Italia operanti nel settore dell’Enogastronomia, del Turismo e dell’Agroalimentare, è lieto di invitare la S.V. a prendere visione al programma inerente ad un ciclo di incontri tematici di altissimo profilo formativo dal titolo

“La Cucina Mediterranea 2.0 by Heinz Beck”

finalizzato a mantenere vivo e costantemente aggiornato il dialogo sulla Dieta Mediterranea ed a creare i futuri interpreti dell’Eccellenza Italiana tra gli operatori dei Servizi Alberghieri, della Ristorazione e del Turismo con il contributo del prestigioso Istituto Alberghiero “De Gennaro” di Vico Equense. È stato possibile creare tale evento, con la partecipazione straordinaria del prof. Giorgio Calabrese, grazie ad un recente protocollo d’intesa siglato tra il Consorzio per il Mezzogiorno, l’Assoapi, l’Istituto paritario “Ippolito Nievo” e l’Istituto Universitario di Studi e Ricerca sul Turismo di Caserta.

