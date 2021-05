Vico Equense, incidente nella notte sulla Raffaele Bosco: auto distrutta

Aumenta, purtroppo, il contatore incidenti in penisola sorrentina. Questa è la volta di Vico Equense, in via Raffaele Bosco, che la scorsa notte ha visto il consumarsi di un sinistro.

All’altezza del supermercato SeBòn della località San Vito, la parte anteriore di una BMW nera è letteralmente andata in frantumi in seguito ad una collisione molto violenta.

Auguriamo al giovane una pronta guarigione, nella speranza che tutto questo sia solo un brutto ricordo.

Foto: Davide Lenguito