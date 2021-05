Vico Equense, il sindaco Buonocore: “Per tornare alla normalità dobbiamo rispettare tutti le regole”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, chiarisce: «Finalmente abbiamo riaperto le nostre attività al pubblico. Bar, ristoranti e negozi di ogni genere sono tornati a far rivivere, tra le loro mura, scene quotidiane. Ma, questa apertura non ha e non deve avere il sapore della “normalità”. Dobbiamo rispettare le regole e farle rispettare.

I ristoranti possono accogliere i clienti, ma solo ed esclusivamente all’aperto e rispettando tutte le altre regole. Mi giungono notizie di tanti ristoratori che, responsabilmente, stanno rifiutando richieste che vanno in contrasto con queste semplici regole, ma giungono anche notizie di altri che, invece, accolgono richieste di ogni tipo. Voglio affermare con forza e determinazione che la nostra attenzione è rivolta al rispetto delle regole ben sapendo che solo in questo modo riusciremo a debellare la pandemia.

Rivolgo il mio invito alle forze dell’ordine tutte ad effettuare ogni controllo necessario affinché gli imprenditori rispettosi delle regole non debbano sentirsi beffati e tutti insieme riusciamo ad uscire, quanto prima, da questa pandemia che sta lacerando l’intero tessuto sociale. Evitiamo inutili guerre tra poveri.

È il momento di dire basta! È il momento di allontanare definitivamente da noi lo spettro del lockdown. Dobbiamo tornare alla normalità e per farlo dobbiamo rispettare tutti le regole».