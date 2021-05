Vico Equense, auguri a Bruno Cafiero per i suoi meravigliosi 18 anni

Vico Equense. Nella frazione di Montechiaro oggi è una giornata di festa per i 18 anni di Bruno Cafiero. I genitori Pietro e Luisa desiderano inviargli i più grandi auguri per questa data speciale: «La cosa più felice per un genitore è vedere crescere i propri figli in modo sano e con successo. Bruno, tu sei un pezzo del nostro cuore per cui abbiamo fatto e faremo qualsiasi cosa. Ti auguriamo di avere tutta la gioia, il successo e la saggezza. Buon 18° compleanno!».

Ed anche noi della redazione di Positanonews ci uniamo al coro e formuliamo a Bruno i migliori auguri affinché possa realizzare tutti i suoi sogni. Buon compleanno Bruno e benvenuto nella comunità dei maggiorenni.