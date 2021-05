Via delle Rose e l’edilizia pubblica a Piano negli anni ’50-’60

Piano di Sorrento ( Napoli ) ., In merito all’ articolo da voi pubblicato sulle origini di via delle Rose desidero fare una precisazione, che riguarda la storia locale. Via delle Rose è stata ideata da un pianese, probabilmente il primo ingegnere della Penisola Sorrentina e dirigente del Genio Civile a Napoli, Antonio Fiodo. A lui si devono anche il nome della strada stessa e diverse altre opere pubbliche di Piano, tra le quali il municipio, il mercato, la scuola elementare e ľ ascensore per la spiaggia. Molte di tali opere pubbliche furono realizzate nell’ ambito del programma di ricostruzione. Osservando la loro struttura originaria, si può notare in tutte un marcato orientamento verso i principii delľ architettura razionalista, che prediligeva le geometrie chiare e prive di decorazioni, le forme derivanti dalla funzione ed i materiali allora considerati moderni.

M. Fiodo