Vaccino Covid, Pierpaolo Sileri: “Mi auguro che le discoteche vengano riaperte con il green pass”

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite oggi a “Domenica In” su Raiuno, ha dichiarato che «dal 3 giugno la vaccinazione sarà aperta a tutti, bisogna prenotarsi e ci si può vaccinare ovunque, comprese le farmacie e le aziende, quindi il vaccino ti arriva davanti alla porta di casa. Basta saperlo cercare e prenotarsi. Ci saranno anche delle strutture aperte in particolari giorni della settimana in cui sarà possibile andare e fare il vaccino e quindi raggiungeremo molto presto quei numeri che avevamo promesso. Il fatto che un giovane su cinque non voglia vaccinarsi ‘è un problema comune in diverse parti del mondo. Dobbiamo avvicinare i giovani alla vaccinazione. E il mio augurio è che le discoteche vengano riaperte con il green pass e che diventino anche luoghi dove si può vaccinare».