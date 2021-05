Vaccini agli operatori del turismo a Positano: ecco come prenotarsi

Su disposizione dell’ASL Salerno è in fase di avvio la campagna di vaccinazioni anti SARS-COV-2 per tutti gli operatori del turismo che operano sul territorio di Positano e residenti in Regione Campania.

Le aziende interessate possono comunicare i nominativi dei propri dipendenti a mezzo mail utilizzando l’apposito form scaricabile dal portale web del comune a questo link https://comune.positano.sa.it/vaccinazioni-covid-per-il…/ ed inviare il modulo all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it