Una giovane coppia di fidanzati calabresi tra le vittime dell’incidente della funivia Stresa-Mottarone

Tra le vittime dell’incidente della funivia Stresa-Mottarone anche una giovane coppia di Diamante, in Calabria. Si tratta – come riporta l’Ansa – della 27enne Serena Cosentino e del fidanzato di origine iraniane, il 23enne Mohammadreza Shahaisavandi. La ragazza, che aveva studiato alla Sapienza di Roma, si era trasferita da alcuni mesi a Verbania dove aveva vinto un concorso come borsista di ricerca al Cnr Istituto di Ricerca sulle Acque prendendo servizio il 15 marzo. Il suo fidanzato invece viveva a Roma dove studiava ma risultava residente a Diamante in Calabria. Il giovane ed era andato a trovare la ragazza a Verbania ed avevano deciso di regalarsi un momento insieme con una gita sul Mottarone. Un destino tragico che li ha uniti per sempre.