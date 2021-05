Un visitatore d’eccezione nel laboratorio della boutique Luisa Positano. Vediamo insieme di chi si tratta

Ieri nella boutique Luisa Positano un visitatore d’eccezione. Stiamo parlando di Vincenzo della Idressitalian, che si occupa di riscoprire e valorizzare lo stile di vita italiano nel mondo attraverso con una particolare attenzione all’artigianalità, alla sartorialità ed alla moda.

La visita alla boutique storica positanese ed al suo laboratorio, sotto la guida esperta della proprietaria Giovanna Mandara ha destato in lui grande interesse ed ha avuto modo di vedere da vicino il grande lavoro che viene fatto per realizzare degli abiti che rispecchino in pieno lo stile di Positano e che hanno il valore aggiunto dell’unicità e del grande lavoro di personale esperto nella realizzazione manuale di ogni singolo capo, con una vasta scelta di modelli e di colori

Nel grande laboratorio della boutique Positano si lavora già da tempo per preparare i capi destinati all’estate 2021 con amore e passione, caratteristiche che rendono la moda Positano così apprezzata e desiderata dai tanti turisti che ogni anno visitano la perla della costiera amalfitana ed amano portare con sé almeno uno dei capi colorati che tanto ricordano la cittadina romantica.