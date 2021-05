Un misterioso e forte boato fa sobbalzare i cittadini di Positano e Praiano

Poco dopo le 23.30 in tanti, sia a Positano che a Praiano, hanno avvertito distintamente un forte boato. Al momento non sappiamo con precisione di cosa si sia trattato ma ci sono giunte diverse segnalazioni di cittadini preoccupati che non riescono a comprendere cosa sia successo.

Potrebbe trattarsi anche di un fuoco d’artificio anche se si tende ad escludere tale ipotesi considerata l’ora e l’impossibilità di fare feste private.