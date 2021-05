Un abbraccio al ragazzo di Piano di Sorrento ora in ospedale dopo incidente a Positano. La redazione di Positanonews oggi ha riportato un fatto di cronaca che ci ha colpito tutti, non sappiamo delle evoluzioni di questo incidente , e non è nostra abitudine parlare di evoluzioni mediche e dettagli , che non rispettano la deontologia e le persone, di cartelle cliniche allarmanti e non veritiere . Solo stasera abbiamo saputo che non si tratta di un ragazzo di Castellammare di Stabia o Napoli come si era inizialmente detto sul posto nella concitazione del momento , ma di un ragazzo della Penisola Sorrentina. Dai resoconti il ragazzo ha evitato uno scontro contro un altro ciclomotore, finendo nella roccia e su un ciclomotore delle Poste, che si trovava li parcheggiato . Il ragazzo con è stato soccorso con l’eliambulanza da Montepertuso per l’Ospedale di Salerno, mentre l’altro conducente è stato trasportato all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. . Speriamo tutti bene e siamo vicini alla famiglia. L’unica notizia che vogliamo dare loro è un abbraccio da parte di tutti noi .

