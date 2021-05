Ufficiale, Mourinho è il nuovo allenatore della Roma

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma! L’ex Inter e Tottenham prende il posto di Paulo Fonseca, che concluderà però la stagione sulla panchina giallorossa. Queste le parole di Dan e Ryan Friedkin: “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”. Dopo l’esperienza italiana in nerazzurro, ecco la seconda avventura nel nostro campionato per lo Special One, che firma un triennale con la Roma. “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione”: così sul suo profilo instagram Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma.