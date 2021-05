Turismo e sicurezza ad Agerola: potenziato il corpo dei vigili. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis. Ancora un’assunzione nel corpo dei vigili, potenziato in vista dell’arrivo della bella stagione. Il Comune di Agerola ha formalizzato un nuovo contratto a tempo determinato, del valore di sei mesi, per un altro agente: si tratta di Andrea Cuomo (agerolese) che vestirà la divisa dei vigili fino al prossimo mese di novembre. “E’ urgente e indispensabile – fanno sapere dall’ente agerolese – così come sollecitato dall’amministrazione comunale, procedere all’immediato potenziamento dell’organico in servizio nel settore di polizia municipale, data la cronica carenza dello stesso, al fine di intensificare i turni di servizio.

Tutto ciò – continua la nota – per garantire il rispetto delle numerose norme emanate dai vari provvedimenti governativi e dalle numerose ordinanze regionali e sindacali, emanate in merito dalla Regione Campania e dal Comune di Agerola, al fine di garantire l’ordine pubblico e di salvaguardare la salute pubblica in concomitanza del perdurare dell’emergenza causata dal Covid 19”.

L’assunzione è stata effettuata procedendo allo scorrimento della graduatoria, approvata con determina del responsabile del settore di polizia locale ancora in corso di validità e, quindi, di immettere in servizio a tempo pieno e per 36 ore settimanali il nuovo agente. L’assunzione di due nuovi agenti di polizia municipale garantirà anche maggiore sicurezza ai cittadini, oltre che alla viabilità.

Tuttavia l’amministrazione comunale dovrà intervenire anche per ripristinare il sistema di videosorveglianza che, negli ultimi tempi, è stato danneggiato da diversi guasti. Il tutto, complicando anche le indagini delle forze dell’ordine, relative a diversi episodi di criminalità e incidenti stradali verificatisi sul territorio cittadino nelle ultime settimane. L’intervento sbandierato a più riprese dal Comune, che prevedeva uno screening sulle telecamere attive ad Agerola e la conseguente riparazione di quelle mal funzionanti, non è stato ancora completato. Sulla vicenda sono state presentate anche diverse interrogazioni di parte dei consiglieri di minoranza del gruppo Per Agerola.