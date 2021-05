TSAO CEVOLI “Storia senza voce”, fresco di stampa, presentatao in anteprima in streaming

Martedì 11 maggio, ore 19.00, sarà presentato online, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo Frac Baronissi, il libro di TSAO CEVOLI “Storia senza voce”, edito da Liberarcheologia.

È il quinto appuntamento della rassegna “L’autore a chi legge”, promossa dall’Associazione Culturale “Tutti Suonati” nell’ambito degli eventi e delle attività didattiche del Museo-FRaC Baronissi, da quest’anno patrocinata dalla sezione Campania dell’Associazione Italiana Biblioteche.

Con l’autore Tsao Cevoli, archeologo e giornalista, fondatore dell’Osservatorio Internazionale Archeomafie, dialogheranno Pio Manzo ed Umberto Pappalardo.

In meno di mezzo secolo, più di un milione e mezzo di reperti archeologici è stato strappato al nostro Paese per finire nelle mani di collezionisti e musei senza scrupoli. Questo è il filo conduttore del volume “Storia senza voce”, che prova a ricostruire la storia di un delitto impunito, consumato ai danni del Patrimonio Culturale italiano. Seguendone le labili tracce, si porterà il lettore a scoprire luoghi, casi, protagonisti e vicende di uno dei traffici illeciti più lucrosi al mondo e di chi cerca di contrastarlo.