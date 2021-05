Tragedia della funivia Stresa-Mottarone, salgono a 14 le vittime. Non ce l’ha fatta uno dei due bambini ricoverati

Purtroppo aumenta il numero delle vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone, precipitata per cause da accertare. Salgono, infatti, a 14 i morti. Purtroppo non c’è la fatta uno dei due bambini ricoverati presso l’ospedale Regina Margherita di Torino in gravi condizioni. Si tratta del bimbo di 9 anni giunto in gravissime condizioni presso il nosocomio. I medici hanno fatto di tutto per tentare di salvargli la vita ma i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo.

L’altro bambino ricoverato, di appena 5 anni, versa in condizioni gravi avendo riportato un politrauma importante caratterizzato da trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori. Si spera che presto possano arrivare dei parenti del piccolo che, purtroppo, ha perso entrambi i genitori nell’incidente di questa mattina.