Tragedia a Sorrento oggi pomeriggio , si tratta di un bambino caduto da un balcone

Sorrento ( Napoli ) . Terribile notizia da Sorrento. Tragedia oggi pomeriggio in via San Renato a Sorrento. Un bambino ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione, come riporta Metropolis . Sul posto carabinieri e 118.

Inutili i tentativi di rianimare il bambino. Sulla tragedia è stata aperta una inchiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata . Gli investigatori lavorano su varie ipotesi, a partire dalla caduta accidentale ma non si escludono neppure altre ipotesi che si rincorrono.

A quanto sembra la vittima sarebbe solo un bambino, anche se non è certa l’età. Così come ci sono forti dubbi sulle cause dell’accaduto. L’ipotesi più probabile è quella del drammatico incidente.