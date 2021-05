Tragedia a Sorrento ieri pomeriggio per il bambino di 11 anni caduto dal balcone aperta un’inchiesta

Sorrento ( Napoli ) . Tragedia a Sorrento ieri pomeriggio in via San Renato a Sorrento. Un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione ed è stata aperta un’inchiesta come riporta Metropolis . Sul posto carabinieri e 118 sono intervenuti immediatamente .

Inutili i tentativi di rianimare il bambino. Sulla tragedia è stata aperta una inchiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata . Gli investigatori lavorano su varie ipotesi, a partire dalla caduta accidentale ma non si escludono neppure altre ipotesi .

E’ stato nominato un consulente tecnico per gli accertamenti previsti per prassi dalla legge per casi così tragici.

Della vicenda ne parla anche Repubblica , Il Mattino e tutti i giornali della Campania.

Una tragedia terribile c’è solo da pensare ai familiari che stanno soffrendo in questo momento e pregare.