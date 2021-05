Tragedia a Salerno: incidente mortale sull’A2, un motociclista perde la vita. Tragedia nel corso della giornata di ieri a Salerno, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo San Mango Piemonte. Si è, infatti, verificato un incidente, nel quale è rimasto coinvolto un motociclista che, purtroppo, ha perso la vita.

Ancora in corso gli accertamenti per verificare quali siano state le cause del sinistro.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro.