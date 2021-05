Tragedia a Nocera, incidente tra auto e moto, muore 19enne e grave l’amico

Nocera Inferiore ( Salerno ) . E’ deceduto uno dei ragazzi rimasti coinvolti, la scorsa notte, in un incidente stradale verificatosi a Nocera Inferiore, dove un’auto (Audi A3) e uno scooter si sono scontrati tra via Napoli e via Rea.“

A perdere la vita uno dei due giovani che erano in sella al motorino: un 19enne, A.C le sue iniziali, originario dell’Ucraina ma da tempo residente nella città dell’agro: troppi gravi le ferite, soprattutto alla testa, riportate a causa del violento impatto. Resta ricoverato in gravi condizioni il suo amico nocerino di 17enne, S.S.M, ma non sarebbe in pericolo di vita; in ospedale anche il conducente dell’automobile. Intanto, proseguono le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.“