Tragedia a Castellammare di Stabia, 54enne trovato senza vita nella sua abitazione

Castellammare di Stabia. La città è sconvolta per quanto accaduto questa mattina quando un 54enne è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento del centro storico, in Via Santa Caterina.

Nella tarda mattinata alcuni residenti nella zona hanno allertato le forze dell’ordine poiché sentivano un forte odore nauseabondo provenire dall’abitazione del 54enne. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti insieme al personale medico del 118. Una volta forzata la porta ed entrati nell’appartamento la macabra scoperta. L’uomo era riverso a tessa privo di vita. Il 54enne era già noto ai servizi sociali e viveva da solo. Il decesso, stando alle condizioni del cadavere, sarebbe avvenuto da circa una settimana e la causa potrebbe essere legata ad un’overdose di sostanze stupefacenti, ma sarà l’autopsia a fare luce su quanto accaduto.