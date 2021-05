Traffico intasato a Positano: cittadini bloccano un tir, evitato il peggio

Un grosso tir ha intasato la circolazione veicolare di Positano da alcuni minuti in via G. Marconi. Gli abitanti della città verticale, con gran senso civico, hanno fermato l’imponente veicolo prima che si bloccasse tra i vicoli stretti di Positano.

La storia si ripete come lo scorso mese di gennaio. Stavolta, fortunatamente, i cittadini hanno schermato l’ingresso in città al tir per evitare il peggio, inconscio della difficoltà che avrebbe incontrato se avesse proseguito per il centro città.