Traffico insostenibile dalla penisola sorrentina a Napoli

Il traffico del weekend sta tartassando gli abitanti della penisola sorrentina, che si trovano anche dover far i conti con una miriade di incidenti – che coinvolgono principalmente i mezzi a due ruote.

Giugnono segnalazioni in redazione di gente della costa di Sorrento che, diretta a Napoli, ha impiegato cica due ore per raggiungere la destinazione. “Non mettetevi in viaggio verso Napoli, un odissea. Il traffico parte da Piano di Sorrento” Commentano i lettori. E non possiamo di certo dargli torto.

Le file si fanno lunghe e caotiche , la corsa anche per vedersi la partita del Napoli che vale la Champions. Da Meta a Vico Equense fino a Castellammare di Stabia per l’autostrada A3 Napoli – Salerno un unico serpente di auto.

Per chi si trova a Piano consigliamo di salire per Alberi e da lì scendere per Seiano che si supera il grosso del traffico. Per chi non è ancora partito gli consigliamo di mangiarsi una pizza o ripartire quando inizia la partita del Napoli .