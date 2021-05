Tornano gli yacht a Positano: il primo di quest’anno è Irisha. Finalmente, anche in questo difficile anno che ci stiamo trovando a vivere a causa della pandemia da Coronavirus in corso, sta per ripartire il turismo in Italia. E, con questo, ci auguriamo riprenderà la spettacolare sfilata degli yacht più belli del mondo nelle acque di Positano, che, da sempre, hanno ospitato le più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

Oggi, mercoledì 5 maggio 2021, è arrivato nel mare della perla della Costiera Amalfitana, il primo yacht del nuovo anno: si tratta di Irisha, costruito nel 2018 da Heesen Yachts, dal design grazioso ed esaltante. Questo piccolo gioiello dispone di 5 cabine (max 10 ospiti) e 9 membri d’equipaggio. 3 ponti,deck jacuzzi, numerosi giochi d’acqua, stabilizzatori.

Ringraziamo Giuseppe Di Martino per le foto.