Il Comune di Tramonti comunica che: «Torna il Premio Artistico Letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”, che sarà presentato lunedì 31 maggio 2021 alle ore 10.00 al Comune. Si tratta dei primi appuntamenti previsti nella cittadina che è il polmone verde della Costiera Amalfitana per la stagione estiva 2021, promossi nel rispetto dei protocolli sanitari.

Poesia in italiano e in vernacolo, opere d’arte e cortometraggi potranno essere presentati in concorso in due categorie: amatoriali e professionisti. Le modalità di partecipazione, il tema e il programma del premio, che si svilupperà lungo più appuntamenti che vedranno presenti come da consuetudine nomi di primo piano del panorama culturale italiano, saranno resi noti lunedì mattina dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Amatruda nel corso della presentazione dell’evento.

La particolarità della quindicesima edizione viene svelata già da ora: la cultura si fonderà con la tecnologia grazie alla possibilità di partecipare anche virtualmente agli eventi attraverso i social media».