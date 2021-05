Spaccio nel salernitano: la Polizia arresta un pusher

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore di stupefacenti a Battipaglia, in compagnia di un altro giovane risultato estraneo ai fatti.

I due, pedinati dagli Agenti, si sono fermati ad un distributore di carburante lungo la statale 18.

Ad osservarli, infatti, vi erano i poliziotti del Commissariato di P.s. di Battipaglia che, al termine di una rapida attività info investigativa, hanno sottoposto a controllo l’autovettura, un’utilitaria di colore grigio, con a bordo i due giovani. L’atteggiamento di uno dei due, D.A.J., battipagliese del 1992, incensurato, ha fatto insospettire gli Agenti che hanno approfondito il controllo e hanno trovato il giovane in possesso di marijuana, occultata nelle parti intime sette bustine di cellophane contenenti dosi di marijuana, del peso di circa 11 grammi.

Pertanto, gli Agenti del Commissariato hanno perquisito anche l’abitazione del giovane e, nella camera da letto, hanno trovato altro stupefacente, marijuana e dell’hashish, per un peso di circa 53 grammi ed un bilancino digitale.

Al termine dell’attività gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato D.A.J. in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione al minuto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida.