Sorrento. Week-end in diretta da Piazza Tasso. Previsioni per l’estate

Questo fine settimana è considerato dagli operatori turistici il banco di prova, il test determinante per la prossima estate. Quale tipo di turismo?, cosa si richiede?, da dove provengono?, per cui, con un principio di flessibilità, stabilire cosa proporre e cosa fare. Il mercato americano e quello inglese, sembrano inficiati da regolamentazioni interne, burocraticamente complesse, ma superabili. A tal proposito diciamo che ieri tra i barcaioli della Grotta Azzurra , appena aperta al pubblico, con un pienone di 500 visitatori, correva voce che si era visto il primo americano.

Dalla piazza Tasso, e le immagini documentano, c’è voglia di ripartire . Il Bar Fauno apre oggi sabato 29 maggio, il direttore, nella cortese intervista dichiara ” speriamo che non ci facciano richiudere” . Non mancano cerimonie tipo matrimoni , con sposi e fotografi in via San Cesareo, nel Chiostro di San Francesco pure si è celebrato matrimonio con poche sedie e pochi invitati. In contemporanea al matrimonio nel Chiostro di San Francesco, nella Biblioteca Museo Civico , si teneva conferenza del prof Ronga, nel ciclo di quelle dedicate al 1799, organizzate e volute dall’Istituto di Cultura Tasso.

La Villa Comunale è aperta, all’ingresso la protezione Civile controlla il flusso e il rispetto del protocollo , l’uso della mascherina. Intanto sempre nella Villa Comunale uno spettacolo teatrale , in due momenti e per più giorni proprio per evitare grandi assembramenti , 30 posti a sedere paganti e non di più. Protagonisti di queste serate teatrali, Fiorenza Calogero , Palmieri, beniamini del pubblico sorrentino.

Ideata ed organizzata da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, la rassegna, che aderisce al progetto “la Campania è Teatro, Musica e Danza”, propone nella cittadina costiera una mozzafiato “Vista su Napoli” con i testi teatrali “Il coma del cigno” di Fabio Pisano, interpretato da Marco Palmieri, “La dama di condoglianza” di Benedetta Palmieri, con Fiorenza Calogero, “Grotta azzurra” di Silvio Perrella, con Paolo Cresta, “A tu per tu” di Viola Ardone, con Giusy Freccia e “Fine primo tempo” di Alessio Forgione, con Fabiana Russo