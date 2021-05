Sorrento , tutti col sindaco Massimo Coppola . Voto del Bilancio e retroscena

Massimo Coppola sindaco di Sorrento è un momento di grande forza politica , come ha detto anche Positanonews, con un consenso tale da poter affrontare anche una seconda elezione in questo momento, seppure il ricorso contro le elezioni andasse a buon fine, ma crediamo che riuscirà a completare il mandato in ogni caso. A confermare questa forza è anche Agorà della Penisola Sorrentina, “Tutti col sindaco” è l’apertura del settimanale fondato da Francesco Di Maio e diretto da Nancy Di Maio , con vari servizi che potete leggere in edicola. Parte dal dato oggettivo del voto del Bilancio, votato mercoledì scorso 12 maggio , l’atto potrà essere visionato da chiunque non voglia attenersi alle valutazioni dei giornali sull’albo pretorio online comunale o guardarsi il video della diretta del Consiglio comunale . Il bilancio 2021 è un documento fontamentale per l’attività politica istituzionale, votato anche dalla minoranza e dall’ex assessore e candidato sindaco Mario Gargiulo. Che la maggior parte del suo gruppo abbia desistito da fare opposizione, per la collaborazione con Coppola, sembra evidente, fra questi dichiaratamente Federico Cuomo, ma questa mossa ha un valore politico forte. Agorà, nel servizio che potete leggere in edicola, la interpreta anche come un avvicinamento della minoranza di Gargiulo con un possibile distacco del gruppo di Marco Fiorentino che avrebbe contestato l’inserimento nel piano triennale del consolidamento del Vallone dei Mulini, mentre Mario Gargiulo ha parlato di “voto tecnico” al Bilancio, Pontecorvo ha parlato di “voto a favore perchè non consento che al sindaco sia detto o così o niente”, Pontecorvo poi ha detto ad Agorà in una intervista di essere stato minacciato , accusato di brogli ed aggredito nel corso di un incontro al Comune. L’intervento è parte di un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli che se non inserito nel Piano Triennale si perdeva, come spiegava Ivan Gargiulo, i contrari non volevano che si facesse un intervento nell’area acquistata da Pontecorvo , che a sua volta si è difesso. Fatto sta che Massimo Coppola va per la sua strada , comunque costellata di ostacoli e difficoltà, senza fermarsi e sul fondamentale percorso meccanizzato per il porto ha chiarito che sarà un’opera pubblica, coerentemente a quanto detto in campagna elettorale, per giugno Syntagma ed ENG riunite in un’ATI dovranno indicare le alternative per la realizzazione dell’opera, entro giugno, per la quale verrà fatta una gara pubblica e non un project financing. La cosa sarà discussa pubblicamente in consiglio comunale per rendere partecipi di cittadini, come ha fatto sapere il sindaco, una scelta giusta e condivisibile questa del Percorso Meccanizzato pubblico che Positanonews ha sempre sostenuto e quindi non possiamo non essere d’accordo con il primo cittadino su questo.