SORRENTO. TAXI 29 “TI PORTA A CENA!”

A scopo benefico, Taxi 29 Sorrento di Iaccarino & Co, lancia un contest tra i concittadini e i giovani della Penisola. Si tratta di seguire su Instagram le due pagine indicate : @sorrentotaxi29 o @soulandfish_restaurant effettuare la donazione di 5 euro o un sms o chiamata telefonica al 3393526355. Condividere il post di Instagram taggando 2 amici.

Il contenst si conclude il 11 giugno con l’estrazione dei tre vincitori il 15 giugno in diretta alle ore 18.00 su Instagram e le pagine collegate @sorrentotaxi29 o @soulandfish_restaurant.

Si richiede la massima cura nel seguire tutti gli step per una corretta partecipazione al contest e inoltre più donazione si effettuano più possibilità si avranno di vincere. I premi sono una cena completa per due persone con degustazione di vini in abbinamento, con trasfer in van mercedes dai vetri oscurati, il secondo estratto vince un transfer andata e ritorno per Positano a bordo del Taxi29 sorrento per 7 persone, il terzo estratto vince un aperitivo per due, in riva al mare con degustazione tapas.

Il ricavato viene convertito in buoni spesa presso il Supermercato Pollio di Sorrento , che sarà messo a disposizione delle famiglie richiedenti.