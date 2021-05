Sorrento, protocollo di intesa per una città plastic free

Sorrento. Stimolare politiche di formazione ed interventi in chiave green. Organizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Promuovere appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi. Sono gli obiettivi del protocollo di intesa sottoscritto questa mattina tra il Comune di Sorrento e l’associazione Plastic Free alla presenza del sindaco Massimo Coppola, del presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, dell’assessore all’Ambiente Valeria Paladino nonché di Renato Venezia, responsabile regionale dell’associazione Plastic Free.

“Insieme ai vertici dell’associazione avvieremo una campagna di informazione e di sensibilizzazione per raggiungere più persone possibili – spiega l’assessore Paladino – La finalità è quella di informare i cittadini sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema”.