Sorrento, Mario Colonna Hotel Gran Paradiso: camerieri non vengono a lavorare per non perdere i ristori

Sorrento, manca il personale per l’Hotel Gran Paradiso: Mario Colonna in cerca di camerieri. Mario Colonna, titolare dell’Hotel Gran Paradiso di Sorrento e delegato per il turismo AICAST (associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo), ha informato di essere in un momento di difficoltà. Infatti, si parla di ripresa del turismo, ma non solo questo va a rilento, in quanto si tratta solo di un turismo di prossimità mentre gli stranieri sono fermi, non si riesce neanche a trovare personale per gli hotel. Desta sconcerto l’apertura del settimanale cartaceo Agorà diretto da Nancy De Maio, dove potete leggere la lunga intervista, fa il paio con quanto dichiarato a Napoli dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che i giovani non voglio lavorare perchè hanno i reddito di cittadinanza? Situazioni davvero paradossali, anche se c’è da dire che, causa, o scusa, Covid, alcuni albergatori hanno davvero sottopagato figure professionali, quindi non prendiamocela solo con i dipendenti che a questo punto non vogliono rinunciare ai ristori o al reddito di cittadinanza , anche se Colonna propone soluzioni come i voucher , ideali ora che il lavoro si concentra nei fine settimana, oltre ad altre riflessioni. Giusto un anno fa un suo intervento sul turismo