Sorrento, Luigi Di Prisco celebra la conferma della Bandiera Blu:

“Questa mattina ho avuto modo di partecipare congiuntamente al Sindaco Massimo Coppola e all’Assessore all’Ambiente Valeria Paladino alla conferenza della FEE Italia per l’attribuzione per l’anno 2021 delle bandiere blu. Con grande gioia per il 4 anno di fila è stata confermata la bandiera blu. Ricordo con commozione il 2018 quando al termine di un percorso duro in cui avevo lavorato sodo per anni, ci fu consegnata per il primo anno la bandiera blu. Oggi inizia un nuovo percorso volto alla valorizzazione della risorsa mare in quanto da allora tanto è cambiato in tutti i sensi. E’ cambiato il mondo e il modo di concepire ogni cosa a seguito dell’emergenza Covid! Pertanto con la forza e determinazione che ci contraddistingue continuiamo a lavorare piu’ di ieri per la valorizzazione dell’ambiente e del nostro mare!”