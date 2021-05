Sorrento, Lidia Principe secondo posto nel Triathlon delle Palme. La seconda edizione del Triathlon delle Palme organizzato dall’Asd Terra dello Sport, si è svolta nel fine settimana con il patrocinio della Fitri (Federazione Italiana Triathlon) e dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia.

Con la partecipazione di ben 250 atleti provenienti da tutta Italia la competizione si è svolta con gare di Triathlon e Duathlon. Le gare sono iniziate con i giovani e giovanissimi su un tracciato di 800m di corsa, 2.000m di bici, 400m di corsa, mentre i giovani delle categorie Youth A, Youth B e Junior su un di 2.000m di corsa, 6.000m di bici e 1.000m di corsa.

Infine domenica è toccato agli atleti adulti a sfidarsi presso il lido “Bagno Elena” di Castellammare di Stabia, da dove è iniziato il percorso, e si è nuotato per 750m, pedalato per 20km e corso per 5km fino a giungere ad una tratta di Vico Equense. La concorrente Lidia Principe è riuscita a piazzarsi al secondo posto con un tempo di 01.15.20 nella categoria femminile.