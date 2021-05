Sorrento, il sindaco Coppola al lavoro con Bonavitacola: “Turismo, percorso meccanizzato, ospedale e frana di via Fontanelle”

Sorrento, abbiamo potuto scambiare alcune rapide battute con il sindaco Massimo Coppola. A circa otto mesi dall’inzio del suo mandato da sindaco della Città del Tasso, Coppola annuncia di avere importanti novità in serbo per i suoi concittadini.

Quattro punti chiave di rilancio per Massimo Coppola e Sorrento, che si affida anche al Vice Presidente all’Ambiente alla Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. “Sono al lavoro per risolvere i problemi di Sorrento – dice il sindaco -, dal turismo al percorso meccanizzato. Poi ancora l’ospedale e la frana di via fontanelle”.

I problemi relativi alla frana di via Fontanelle risalgono al lontano 2014, quando una frana in località Capo di Sorrento investì due abitazioni che per fortuna non contenevano persone.

Quanto al percorso meccanizzato, l’intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato per il superamento del dislivello presente tra il porto di Marina Piccola ed il centro abitato, da realizzare con l’obiettivo di consentire un’accessibilità pedonale sicura al porto di Sorrento, interessato, annualmente, da quasi 2 milioni di movimenti passeggeri.