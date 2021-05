Sorrento, il chimico Raffaele Attardi: “la guerra infiamma la Palestina”

Sorrento. Riportiamo il post del noto chimico Raffaele Attardi sul delicato ed attuale argomento della guerra che in questi giorni sta devastando la Palestina: «Ci sono due modi per vedere la cosa. Il primo è guardare alla lotta dei buoni contro i cattivi: così facciamo quasi sempre per tutte le cose, all’infinito. Nel frattempo insieme ai Governi, continuano a cadere i ponti, i governanti si riciclano, Alitalia e Autostrade stanno ancora lì; la corruzione dilaga e le emergenze lasciano dietro solo scandali.

Adesso è iniziato il tormentone sul climate change, cercando di far intendere che l’abbandono dei combustibili fossili garantirà un futuro di crescita pulita e indefinita. Nel frattempo il nucleare rialza la testa, si sversano a mare isotopi radioattivi prodotti artificialmente e ogni tipo di veleno, le spiagge e gli argini dei fiumi si riempiono di rifiuti, e quando si risano invece di lasciar respirare l’acqua, vengono cementificate e privatizzate; si continua a distruggere le foreste e gli habitat naturali e si continua a saccheggiare le risorse non rinnovabili del pianeta e si estende la privatizzazione dell’acqua.

Se si guarda al perché tutto questo succede, si vede che così fan tutte le diverse organizzazioni sociali, e che alla radice non c’è una particolare forma di governo, ma sempre la stessa cosa: la smania di possedere tutto, la ricerca del potere e l’autoreferenziazione. Tutti siamo uguali ma qualcuno è sempre più uguale degli altri.

Questa umanità sta utilizzando da tempi di Adamo ed Eva i diritti dell’uomo in modo strumentale per soggiogare la Terra e gli esseri umani, in maniera sempre più invasiva. All’inizio si è accontentata di una mela, presa per sfregio e non per necessità, poi con Caino e Abele ha iniziato a sfruttare la Terra e gli Animali, dando origine agli omicidi e alla guerra.

Nel frattempo però Scienza e Religioni stanno convergendo verso una visione in cui tutto è interconnesso. Noi siamo l’universo: siamo interconnessi con tutto e non siamo padroni di niente. Questa visione, che nasce da solide basi scientifiche, coinvolge tutti, a maggior deve coinvolgere chi crede che siamo figli di Dio, a cui è rivolto il comandamento dell’Amore.

Bisogna dare concretezza a questa visione, e un passo fondamentale è cambiare l’art. 1 della Costituzione per stabilire che prima dei nostri diritti vengono i nostri doveri, primo fra tutti quello di rispettare gli equilibri che regolano la Rete della Vita. La Terra è l’ultimo dei poveri e noi non abbiamo il diritto di sfruttarla e contaminarla senza limiti. Chi non ha compassione della Terra non può avere compassione per gli uomini. Ogni bomba che cade ferisce la Terra, prima degli uomini. Dobbiamo sentire questo dolore».