SORRENTO. I.CULTURA TASSO TERRACCIANO PARLA DI VINCENZO RUSSO NEL 1799

L’Istituto di cultura Tasso, nell’ambito del ciclo di conferenze dedicato alla storia del 1799, propone oggi Nicola Terracciano che parlerà di Vincenzo Russo e del suo pensiero nel 1799. La conferenza si terra presso il Museo Civico San Francesco e sarà trasmessa in diretta sul canale facebook di Positanonews dagli operatori video Sara Ciocio e Ambrogio Coppola. Per coloro che non riusciranno a seguirla in diretta potranno trovarla sul canale youtube di Positanonews.