Sorrento. Nella tarda serata di oggi si è verificato un grave incidente stradale in Via degli Aranci, all’altezza della Stazione della Circumvesuviana nei pressi della pompa di benzina, che ha visto coinvolti una Vespa e due motorini. A seguito del sinistro i tre mezzi sono rovinati al suolo unitamente ai propri conducenti che hanno riportato ferite e contusioni. Il ragazzo che si trovava alla guida della Vespa ha riportato solo qualche escoriazioni, mentre un uomo che era alla guida di uno dei due motorini ha riportato ferite più gravi anche alla testa . Un terzo ragazzo, ha riportato ferite alle gambe. La scena è sconvolgente, sangue e urla dei ragazzi feriti, il nostro pensiero è rivolto a loro .

Sul posto la Polizia per i rilievi del caso in attesa dei soccorsi. Non si conoscono ancora le esatte dinamiche di quanto avvenuto.

di 12 Galleria fotografica Sorrento, grave incidente stradale a Via degli Aranci









A dopo aggiornamenti.