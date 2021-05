Sorrento, Ciccio Gargiulo “Bisogna mobilitarsi per la sanità, la Regione Campania ci trascura” . Intervista di Gigione Maresca “De Luca così come ha fatto con Ischia dovrebbe venire qui in aliscafo a vedere i problemi del territorio” . Un appello quindi a scendere in piazza il 29 maggio per l’ Ospedale , un invito a tutti i sindaci e a tutte le forze politiche e sociali per i cittadini, sentite l’intervista