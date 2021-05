Domenica prossima alle ore 16 il Sorrento ospiterà l’AZ Picerno allo Stadio Italia. In conferenza stampa le parole di Emanuele Esposito, attaccante e capitano del team basilicatese che ha recuperato da un infortunio ed è pronto per scendere in campo. “Il Sorrento è in un momento negativo ma non bisogna sottovalutarlo perché andare a giocare nel suo campo è sempre dura per cui se vogliamo portare a casa il risultato dovremo dare il 100%”, ha commentato. Il trenenne Esposito è nato a Napoli e, dopo aver militato nell’Avellino e nella Casertana, è approdato nell’AZ Picerno ben 7 anni fa.